Rissa tra pizzaioli e culturisti sul lungomare di Sapri: due feriti

Panico, sabato sera, nella movida di Sapri, dove si è verificata una violenta rissa tra i proprietari di una pizzetteria di 25 e 24 anni, entrambi di origine albanese ma residenti da anni nella cittadina della Spigolatrice, e due uomini: un 52enne originario della Bulgaria e un 55enne residente a Pontecagnano Faiano. Ignoti i motivi del litigio che, in poco tempo, è sfociato in una colluttazione.

I soccorsi

Ad assistere centinaia di persone che, in quel momento, affollavano il lungomare Italia. Il cittadino straniero e il pontecagnanese sono stati trasportati in ospedale per essere medicati. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.