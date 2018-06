Rissa a Maiori: 59enne in ospedale, indagano i carabinieri

Rissa, ieri sera, a Maiori: come riporta Il Vescovado, in località Madonna delle Grazie, tre uomini sono venuti alle mani in strada ed uno di loro è finito in ospedale. Quest'ultimo è un 59enne, condotto a Castiglione in ambulanza per escoriazioni al volto e al cuoio capelluto e una ferita al mento.

Gli accertamenti

Le ragioni della lite non sono ancora note: sul posto i carabinieri. Si indaga, dunque, per far luce sull'increscioso episodio.