"Devo passare prima io", rissa con un machete per una mancata precedenza a Scafati

Momenti di tensione a Scafati durante la Vigilia di Natale, dov’è andata in scena una violenta lite ed un uomo è finito in ospedale. L’episodio si è verificato in via Annunziata, una traversa di via Poggiomarino, nei pressi di un distributore di benzina. A scatenare il litigio tra quattro persone (una di Pagani e tre di Scafati) la mancata precedenza nella stradina di via Annunziata.

La dinamica

Due veicoli (un’auto e una motrice di un camion) si sono trovati uno di fronte all’altro provenendo da direzioni opposte. Ma nessuno dei conducenti era intenzionato a dare la precedenza all’altro. E così è scoppiata una lite furibonda che ha visto la matrice del camion tamponare l’auto guidata da un uomo di Pagani nel tentativo di farsi largo lungo la carreggiata. A quel punto - secondo una prima ricostruzione dei carabinieri - quest’ultimo sarebbe sceso dalla vettura con in mano un piccolo machete, con cui avrebbe cominciato a colpire la motrice del camion. Di qui la violenta reazione degli occupanti terminata solo con l’arrivo delle forze dell’ordine. Ad avere la peggio, comunque, è stato lo stesso paganese, il quale è stato trasportato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore per le ferite riportate durante la rissa. I protagonisti della lite hanno fornito versioni differenti sull’accaduto, mentre il machete è stato posto sotto sequestro.