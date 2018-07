Rissa in Piazza Gloriosi a Torrione, accoltellati tre napoletani: uno è grave

Paura, la scorsa notte, in Piazza Gian Camillo Gloriosi, a Torrione, dov’è andata in scena una rissa tra un gruppo di salernitani e alcuni napoletani.

La dinamica

Nella colluttazione, scoppiata per futili motivi, sono stati accoltellati tre partenopei. Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia per ascoltare le testimonianze dei presenti e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso. I feriti, intanto, sono stati trasportati all’ospedale “Ruggi d’Aragona”. Uno di loro è ricoverato in prognosi riservata.

L'incontro

Il sindaco di Salerno incontrerà il Questore Ficarra. Lo ha annunciato stamattina a Palazzo di Città a margine della conferenza di presentazione della convenzione per il miglioramento dei servizi nelle aree mercatali.