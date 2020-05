Rissa in pieno centro a Pontecagnano: un giovane in ospedale

Rissa in pieno centro, questa sera, a Pontecagnano Faiano. Secondo una prima ricostruzione, alcuni ragazzi avrebbero aggredito un giovane che si trovava all'interno di un negozio di casalinghi di Corso Umberto I. L'episodio si è verificato intorno alle 19.30.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima dell'aggressione in ospedale. In strada si è creata ressa: molte persone transitavano in quel momento in Corso Umberto I. Tante le auto incolonnate: sono intervenuti anche i vigili urbani. I motivi della rissa sono ora al vaglio degli inquirenti.

