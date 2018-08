Rissa sulla litoranea di Pontecagnano: giovane ferito alla testa

Rissa sulla litoranea di Pontecagnano: quattro le persone coinvolte, di cui due fratelli della zona e due extracomunitari che si sono picchiati selvaggiamente in via Magellano, per cause ancora da accertare.

Il fatto

Come riporta L'Occhio, uno dei due italiani sarebbe stato colpito alla testa da un paletto scagliato da uno degli stranieri, subendo un trauma cranico: sul posto, i sanitari del Vopi per trasportare i quattro giovani coinvolti in ospedale.