Rissa tra ragazzi davanti ad un bar a Battipaglia: indagano i carabinieri

Tensione, la scorsa notte, nei pressi del famoso “Bar Capri”, in via Pastore, a Battipaglia, dov’è andata in scena una violenta rissa tra ragazzi che, poi, si sono scagliati contro un coetaneo, il quale è stato colpito con calci e pugni. I motivi sono ancora da accertare.

I soccorsi

A chiedere l’interno del 118 è stato un passante. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, che hanno medicato i giovani rimasti feriti, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.