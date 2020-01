Rissa in un ristorante di Cava de' Tirreni: denunciati sei giovani

Momenti di tensione, la scorsa notte, in un ristorante, con musica live, di Cava de’ Tirreni, dov’è andata in scena una rissa, tra due gruppi di giovani, scoppiata per futili motivi.

Le indagini

Tempestivo l’intervento degli agenti del locale commissariato di Polizia che, nel giro di poco tempo, sono giunti sul posto riuscendo ad identificare i sei ragazzi (tra originari dell’agro nocerino sarnese e tre di Gragnano), fra i 20 e i 25 anni, i quali, durante la lite sfociata in rissa, avevano utilizzato anche alcune transenne poste in strada, dopo che gli addetti alla sicurezza erano riusciti a spostarli fuori dal locale. Due giovani sono rimasti feriti. Tutti i sei componenti dei gruppi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per rissa aggravata.