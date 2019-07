Rissa tra rumeni nella Valle dell'Irno: feriti, sangue e soccorsi

Rissa e feriti ieri notte nella Valle dell'Irno, a Lancusi: i soccorsi - ci raccontano alcune persone che poi hanno allertato il 118 presso la Solidarietà - sono scattati poco dopo le ore 1.15.

I fatti

In piazza Regina Margherita, a seguito di una rissa - cause al vaglio degli inquirenti - una delle due persone di nazionalità rumena è caduta in stato semicosciente e ha riportato ferite lacero contuse alla testa, trauma ad un arto inferiore e sanguinamento da un orecchio. E' stato successivamente attivato il SAUT de Il Punto, affinché il paziente raggiungesse il Ruggi di Salerno