Via Pietro del Pezzo: rissa in pizzeria, intervengono i carabinieri

Attimi di forte tensione, in serata, in via Pietro Del Pezzo, a Torrione. Presso la pizzeria Regina Margherita, infatti, una comitiva di clienti, per motivi non noti, avrebbe iniziato ad insultare ed aggredire il personale del locale.

L'intervento

A sedare la zuffa, i carabinieri giunti sul posto per placare gli animi. Nessuna grave conseguenza, dunque. Si indaga, per far luce sull'esatta dinamica e sulle cause del fatto.