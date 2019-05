Rissa in Spagna: pestato un giovane, arrestato anche uno studente salernitano

C'è anche un salernitano, tra i 4 studenti arrestati dalla polizia di Cadice, in Spagna, quali presunti responsabili di una rissa, iniziata in una zona della movida e culminata nel pestaggio di un giovane spagnolo, ora ricoverato in gravi condizioni.

L'aggressione

L'Ansa ha ripreso il Diario de Cadiz che ha pubblicato anche un video choc dell'aggressione, in cui si vede il ragazzo cadere a terra per un pugno al volto, per poi essere colpito con un violento calcio in testa.

L'arresto

I quattro italiani (di Napoli, Salerno, Casal di Principe e della Sicilia), studenti in Erasmus, sono stati tutti trasferiti alla stazione della polizia nazionale di San Fernando. Si indaga.