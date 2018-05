Rissa tra gruppi di stranieri in Piazza San Francesco: quattro feriti, un arresto

Panico, questo pomeriggio, in Piazza San Francesco a Salerno, dov’è andata in scena una violenta rissa tra cittadini stranieri.

La dinamica

Tre gruppi di ucraini, rumeni e marocchini si sono picchiati sotto lo sguardo incredulo dei passanti per cause in corso di accertamento. Nel corso della colluttazione sarebbe spuntato anche un coltello. Sul posto sono giunte quattro pattuglie dei carabinieri che, senza non poche difficoltà, hanno placato gli animi ed arrestato un uomo di nazionalità marocchina. Quattro i feriti (tre uomini ed una donna). Le indagini sono in corso.