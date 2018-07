Rissa tra uomini nel centro di Nocera Inferiore: spunta una pala

Paura, oggi pomeriggio, nel centro di Nocera Inferiore, dov’è andata in scena una violenta lite tra due uomini per motivi ancora in corso di accertamento,

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione i due (uno alla guida di un’auto, l’altro a bordo di un furgone) si sono incrociati in Corso Vittorio Emanuele. Poi si sono spostati in via Roma dov’è iniziato un alterco molto acceso che è degenerato in una colluttazione. Dopo pochi minuti gli animi si sono calmati ed uno di loro è andato via. L’altro, invece, è rimasto in zona. Ma ha dovuto fare i conti con un congiunto del suo antagonista che è giunto sul posto impugnando una grossa pala. Sul posto sono giunti i poliziotti e i carabinieri che hanno identificato e denunciato tutti i protagonisti della rissa, che è avvenuto sotto gli occhi increduli dei passanti.