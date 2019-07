Battipaglia, rissa notturna tra giovani per una ragazza

Momenti di tensione, nella notte tra martedì e mercoledì, in via Italia a Battipaglia, dove alcuni ragazzi sono venuti alle mani per futili motivi.

Le indagini

Tra loro sono volati calci, pugni e si sarebbero colpiti anche con delle bottiglie di vetro. Sembra - riporta Il Mattino - che la lite furibonda sia nata per una ragazza contesa. A dare l’allarme sono stati i residenti che, dopo essersi affacciati dalle loro abitazione, hanno telefonato alle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso.