Rissa a Campagna, spuntano bastone e coltello: tre denunce

Tensione, ieri sera, in via Piantito a Campagna, dov’è andata in scena una violenta rissa tra un cittadino rumeno (residente a Battipaglia) e due uomini del posto.

Il fatto

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a dividere i tre. Inoltre hanno sequestrato un bastone ed un coltello che erano in possesso dello straniero. Un altro coltello artigianale di grosse dimensioni è stato rinvenuto in un terreno agricolo della zona. Il cittadino rumeno ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Tutti e tre sono stati denunciati per rissa aggravata, mentre lo straniero anche per porto di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo.