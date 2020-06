Risse a Contursi e Colliano, giovane precipita in un burrone

Violenza nella Piana del Sele, l'altra notte. A Contursi Terme, un uomo è stato soccorso e condotto presso l'ospedale di Oliveto Citra, dopo essere stato pestato per cause in corso di accertamento.

Il secondo episodio

A Colliano, intanto, è scoppiata una rissa tra due giovani a Ponte Oliveto: uno dei due protagonisti della zuffa, è precipitato in un burrone. Sul posto, dunque, oltre ai soccorsi del 118 e alle forze dell'ordine, anche i vigili del fuoco per recuperare il malcapitato che non risulta, ad ogni modo, in gravi condizioni. Indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire l'accaduto.