Due violenti risse in poche ore a Salerno: arriva la Polizia

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, nel quartiere di Torrione a Salerno, dove – secondo una prima ricostruzione – è andata in scena una violenta rissa, scoppiata per futili motivi, tra tre cittadini ed una coppia, tutti di nazionalità straniera. A dare l’allarme sono stati i residenti. E così, in pochi minuti, sono arrivate le forze dell'ordine che sarebbero riuscite a bloccare la coppia di rumeni in Piazza Gian Camillo Gloriosi. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’altra aggressione

Sempre a Torrione, un'oretta prima, è scoppiata anche una lite degenerata in aggressione tra due commercianti della zona. Anche in questo caso, è stato necessario l’intervento della Polizia di Stato per placare gli animi. Spaventati i passanti che hanno temuto il peggio.