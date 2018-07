Due risse in poche ore, a Salerno: intervengono le forze dell'ordine

Non c'è pace per i salernitani: come riporta La Città, si sono verificate due risse tra extracomunitari a poche ore di distanza. La prima è avvenuta ieri mattina nei pressi di piazza monsignor Grasso a Mercatello la seconda in centro, in via Roma, nei pressi della chiesa di Santa Lucia.

L'intervento

Uno degli stranieri coinvolto nella zuffa di Mercatello è stato bloccato dalle forze dell'ordine, allertate dai passanti. In via Roma, poco dopo, sarebbero spuntati anche un martello e una mazza. Sul posto, la polizia: i malviventi, tuttavia, sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Ignoti i motivi delle due liti.