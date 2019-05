Riqualificazione del mercato di via Piave, Loffredo: "Sempre più orgogliosi della Salerno del buon vivere"

Conto alla rovescia per la riqualificazione del mercato di via Piave. Ad annunciarlo, l'assessore comunale all'Annona, Dario Loffredo: "Ricamiamo la città. La ristrutturazione del mercato di Via Piave è ormai prossima. Si tratta di un'area strategica del commercio per la nostra comunità", ha assicurato.

L'impegno

"Era un impegno preso per dare più dignità e tutela ai lavoratori e per riqualificare un luogo simbolo di Salerno. Quando difendiamo la bellezza, promuoviamo il vivere civile: per essere sempre più orgogliosi di rappresentare la Salerno del buon vivere", ha aggiunto Loffredo. Copertura fissa, alberi e spazi ordinati e delineati, dunque, presto, per l'area mercatale.