Investita una persona a Torre del Greco, ritardi e disagi sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno

Dopo disagi e ritardi, sta tornando alla normalità il traffico ferroviario sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno, sospeso dalle 9.20, e poi parzialmente riattivata alle 12 per l'investimento di una donna a Torre del Greco. A renderlo noto, l'ufficio stampa della Rete Ferroviaria Italiana.

La nota

''I treni in viaggio - si legge in una nota - hanno registrato ritardi fino a 60 minuti, mentre dieci regionali sono stati cancellati e otto limitati nel percorso''. Ritardi considerevoli anche per un Intercity. Intanto, per ridurre i disagi Trenitalia ha predisposto linee di pullman sostitutivi tra le stazioni di Torre Annunziata e San Giovanni-Barra.