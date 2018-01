Ritiro di numerosi lotti di colatura di alici prodotti nel salernitano: l'avviso del Ministero

Ritiro, a scopo precauzionale, di numerosi lotti di colatura di alici a marchio “Sapori di mare”: il Ministero della salute ha pubblicato sul proprio portale web, nella pagina dedicata alle allerte alimentari, tale avviso che interessa anche il nostro territorio. La motivazione consiste nella possibile presenza di istamina oltre i limiti consentiti. I marchi in questione sono Iasa, Sapori di Mare, Decò, e Riunione Industrie Alimentari.

Lo stabilimento nel salernitano

Il provvedimento riguarda la colatura di alici in anfore di vetro da 100 ml con numero di lotto dal 01/2016 al 12/2017 e tutte le date di scadenza. La colatura in questione è prodotta da Iasa Srl nello stabilimento di Pellezzano. Si raccomanda di non consumare il prodotto interessato e riportarlo al punto vendita: l'eccesso di istamina può causare sintomi come mal di testa, arrossamenti, prurito, nausea e vomito.