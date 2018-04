Pontecagnano: attesa per il rito di dedicazione della Nuova Chiesa di Sant'Antonio di Padova

Tutto pronto, per il rito di dedicazione della Nuova Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio di Padova, a Pontecagnano Faiano, in programma domani, in Piazza Padre Carmelo Gentile, alle ore 17. La solenne liturgia verrà presieduta da sua eccellnza Luigi Moretti, arcivescovo di Salerno.

L'invito

La comunità cristiana di Sant’Antonio, dunque, si arricchisce di un luogo sacro per riunirsi nel nome di Cristo Risorto. "Una grande gioia pervade il nostro animo mentre siamo qui riuniti per dedicare a Dio questa nuova chiesa con la celebrazione del sacrificio del Signore. -si legge sulla nota - Siamo nella gioia per aver portato a compimento un'impresa non facile, per la quale lodiamo il Signore, che l'ha ispirata e sostenuta, e ringraziamo quanti vi hanno contribuito. Partecipiamo con fervore a questi sacri riti, in religioso ascolto della parola di Dio".

Parla il sindaco Ernesto Sica