Ritorna il Tour del controllo gratuito dell’udito organizzato da Udito Center

Dopo il grande successo delle passate edizioni ritorna il tour del controllo gratuito dell’udito che toccherà undici città della provincia (Bellizzi, Campagna, Agropoli, Oliveto Citra, Battipaglia, Giffoni, Castel San Giorgio, Capaccio, Montecorvino Rovella, Pagani e Salerno). Un mese dedicato all’informazione, sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi dell’udito, che inizia il 6 novembre a Campagna e termina il 6 dicembre a Giffoni Valle Piana.

Nel corso dell’iniziativa gli specialisti di Udito Center, punto di riferimento nella provincia di Salerno, effettueranno un controllo gratuito dell’apparato uditivo.

“Il tour rappresenta un’occasione per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione dei disturbi dell’udito in quanto troppo spesso ci accorgiamo che sono tanti i pazienti che pur percependo i primi fastidi all’apparato uditivo tardano a ricorrere ad una visita specialistica” - spiega la dott.ssa Carmelina Contaldo. “In Italia, si stima che oltre 7 milioni di persone soffrano di ipoacusia, ma che solo il 25% di queste fa ricorso alle protesi acustiche - continua il dottor Mario Fraschettone. Una vera e propria urgenza sociale, che va affrontata con maggiore interesse. Grazie a questa iniziativa ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare l’utenza sull’importanza di sottoporsi a controlli periodici”.

Per aderire all’iniziativa è sufficiente prenotarsi presso la sede Udito Center in via Roma a Battipaglia, telefonare allo 0828.1843697, oppure recarsi direttamente presso le sedi indicate nel calendario del tour. Maggiori informazioni sul “Tour dell’udito” e sui problemi legati all’apparato uditivo sono disponibili sul sito web di Udito Center.



Ecco, nel dettaglio, tutte le date del tour con le relative sedi:

06 novembre – Campagna - Centro Diagnostico Merclin

07 novembre - Agropoli - Istituto Polidiagnostico Santa Chiara

09 novembre – Battipaglia - Udito Center, in via Roma n° 35

15 novembre – Bellizzi - Farmacia Langone

20 novembre – Montecorvino Rovella - Ottica Mauro

22 novembre – Pagani - CENentro C.E.O.

27 novembre – Oliveto Citra - Ottica Milleocchiali

28 novembre – Capaccio - Studio Martinelli

30 novembre – Salerno – Radio Castelluccio (sede La Fabbrica)

03 dicembre – Castel San Giorgio - Centro Medico Asso.Med.

06 dicembre – Giffoni Valle Piana - Parafarmacia Vela