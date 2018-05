Allarme illegalità a Salerno: le prostitute tornano sulla litoranea, rispuntano anche i parcheggiatori

Non è stato semplice e sono serviti costanti blitz e denunce da parte delle forze dell'ordine per allontanarle, ma alla fine avevano rinunciato al nostro territorio. Ora, invece, sono tornate sulla litoranea di Salerno. Le prostitute, purtroppo, risultano nuovamente presenti a bordo strada, nelle ore serali e notturne. Africane al confine con Pontecagnano e donne dell'Est negli immediati pressi dello stadio Arechi: giovanissime e poco vestite, le lucciole sono rispuntate da diverse settimane, come ci era stato segnalato da alcuni lettori e come mostrano chiaramente le immagini del nostro video esclusivo.

L'allarme criminalità

Un segnale allarmante, dunque, che conferma il dilagare della criminalità nel nostro territorio. Poco distante dalla zona nuovamente occupata dalle prostitute, sono tornati anche i parcheggiatori abusivi, nei pressi del cinema The Space e dell'Arechi. Se, grazie anche all'emissione dei Daspo Urbani, per un periodo, sembrava che il fenomeno fosse stato debellato, adesso, la situazione appare al punto di partenza, a tutto danno degli sfortunati automobilisti che sostano la propria vettura in quell'area e che vengono avvicinati dai parcheggiatori in cerca di euro. Occorrono, dunque, immediati provvedimenti da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni, affinchè vengano incrementati i controlli, ripristinando la sicurezza e la legalità sulla litoranea e nelle zone adiacenti.