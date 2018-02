Donna scomparsa nell'avellinese, trovata senza vita con il drone della Protezione Civile di Pellezzano

Ritrovata senza vita, Michela Bruno, la 77enne di Casalbore, in provincia di Avellino, scomparsa lunedì scorso: senza sosta, le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Avellino, dopo la denuncia di allontanamento sporta da un familiare presso la Stazione di Montecalvo Irpino. Nella tarda giornata di ieri, grazie all’utilizzo di un drone della Protezione Civile S. Maria delle Grazie di Pellezzano, è stato rinvenuto il cadavere della donna.

Il ritrovamento

Il corpo esamine è stato avvistato in un’area impervia a qualche chilometro di distanza dalla sua abitazione. Accanto a lei una busta con dei ricami che la donna aveva portato con sè. Il drone è stato attivato nel primo pomeriggio dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile. Importante è stato il supporto delle Rete con la Protezione Civile Flumerese. Sarà l'autopsia a stabilire con certezza l'esatta dinamica della morte della donna che, ad ogni modo, sembra avvenuta per cause naturali.