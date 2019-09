Disperso sul monte Accellica: trovato morto il giovane ebolitano

E' morto il giovane ebolitano disperso da ieri, sul Monte Accellica. Intorno alle 14.30, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha individuato il corpo senza vita del ragazzo che sabato era partito con altri 2 amici, per dirigersi sulla cima.

Il ritrovamento

Ad un certo punto, i giovani si sono separati e del ragazzo non si sono avute più notizie seppur avesse lasciato intendere di voler attraversare da sud a nord la cresta. Immediati i soccorsi che hanno perlustrato l'area senza sosta, lavorando anche di notte con l'ausilio dell'Aeronautica Militare. Questa mattina si è unito nuovamente alle ricerche il 6^ reparto volo della Polizia di Stato, fino al tragico epilogo, con il ritrovamento dell'uomo purtroppo senza vita. Hanno collaborato alle operazioni anche i vigili del fuoco. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica e le cause del dramma. Dolore.

