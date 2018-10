Casal Velino: ritrovato piroscafo britannico affondato dai tedeschi, nella I Guerra Mondiale

E' stato ritrovato nei fondali di Casal Velino, il relitto della SS Umaria 5.317 tonnellate di stazza lorda, e di proprietà della British Steam India Navigation Co. Ltd. (BISN). Dopo un’immersione di ben 6 ore, con il supporto logistico ed assistenziale del centro immersioni Elea Sub di Casal Velino, come riporta Infocilento, è spuntata dal profondo blu la nave che, grazie alle testimonianze raccolte tra gli esperti militari e storici nazionali, è stata identificata come un piroscafo britannico affondato dai tedeschi nella Prima Guerra Mondiale.

Nell’Umaria, tragedia di guerra, furono coinvolte 8 persone. Tre di loro vennero fatte prigioniere, le altre cinque, tra cui quattro passeggeri e un sottoufficiale di macchina, morirono.