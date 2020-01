Mercato San Severino: ritrovato lo scuolabus rubato, parla il sindaco

Samo rientrati il possesso del nostro Scuolabus ritrovato ieri dopo il furto della scorsa notte. Il mezzo, come si evince dalla foto, adesso è sottoposto alle verifiche dei danni subiti.

Per quanto concerne le indagini sul furto è stato individuato e denunciato per ricettazione uno dei presunti autori, ma le indagini stanno proseguendo per risalire ad altri eventuali responsabili.