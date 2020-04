Riunione in una casa di cura, arrivano i carabinieri di Nocera

Stavano tenendo una riunione in una casa di cura e riabilitazione, sembra, in barba all'ordinanza per il contenimento della diffusione del Covid-19. Ma non l'hanno passata liscia le circa venti beccate dai carabinieri di Nocera Inferiore.

Il fatto

Alcuni di loro avrebbero dovuto essere in quarantena fiduciaria presso le proprie abitazioni. Identificati dai militari, i responsabili sono stati segnalati all’Asl per le verifiche del caso.