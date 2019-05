Dramma a Roccadaspide, anziano cade dal trattore e muore

Tragedia, oggi pomeriggio, a Roccadaspide, dove un 76enne, L.D.R le sue iniziali, si è improvvisamente ribaltato con il suo trattore mentre lavorava nella sua campagna. L’incidente si è verificato, precisamente, in località Tempalta, a pochi metri dalla sua abitazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Sono in corso le indagini per risalire alla dinamica dell’incidente. E’ molto probabile che il 76enne sia stato colto da un malore mentre era alla guida del mezzo agricolo.