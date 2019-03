Incidente a Roccadaspide, morte Maurizio Arena: assolto l'automobilista

E’ stato assolto, dall’accusa di omicidio colposo, l’automobilista di Sicignano degli Alburni, inizialmente finito nel mirino della Procura di Salerno per la morte di Maurizio Arena.

L'incidente

Il giovane di Roccadaspide, lo scorso 10 maggio, era in sella ad uno scooter Gilera Runner 60 quando, in località Doglie, si scontrò con un’automobile (Audi). Nel violento impatto finì sull’asfalto, mentre il motorino precipitò nel dirupo adiacente alla strada. Il 18enne fu trasportato d’urgenza all’ospedale di Roccadaspide, dove, purtroppo, morì.

La sentenza

Ieri il Gup Piero Indinnimeo ha assolto il conducente della vettura a seguito di una perizia tecnica che ha accertato che l’automobilista non avrebbe avuto lo spazio necessario per scostarsi ed evitare l’impatto con lo scooter in quanto le dimensioni della sua auto erano tali da non consentirgli alcun margine di movimento. Non solo. Ma l’uomo avrebbe mantenuto anche il limite di velocità disposto su quel tipo di strada. Contro la sentenza sarà possibile presentare Appello.