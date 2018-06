Sorpreso con banconote false: denunciato 45enne a Roccadaspide

Un pregiudicato 45enne è stato denunciato con l’accusa di detenzione di banconote falsificate.

Il caso

I carabinieri lo hanno fermato nel comune di Roccadaspide. E, al termine della perquisizione estesa anche all’abitazione, lo hanno trovato in possesso di una banconota da 100 euro, palesemente contraffatta. Per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno per introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate.