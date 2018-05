Fermato in Spagna con un documento rubato 4 anni fa ad uno studente

Girava per la Spagna con un documento d'identità rubato ad un salernitano, a Londra, nel 2014. Un lavoro congiunto tra polizia spagnola e italiana ha portato alla sua cattura. L'uomo è stato fermato a Barcellona, mentre si trovava alla guida di un'auto. Durante un controllo, ha esibito la carta d'identità di. M. M, la cui residenza era indicata in Roccadaspide. Con se aveva anche una patente falsa.

Lo scambio di informazioni in "chat"

Sfortuna per lui ha voluto che lo smarrimento del documento era stato denunciato in Inghilterra nel 2014 dal vero M.M. , studente nato a Battipaglia ma residente a Roccadaspide. Circostanza che tuttavia non risultava presente all'interno della banca dati in uso alle forze di polizia. Da un rapido controllo attraverso una chat di Telegram tra la polizia locale italiana e le forze di polizia spagnole, si è scoperto che il documento esibito a Barcellona era stato rubato e che quello fermato in Spagna non era il vero M.M. La persona che utilizzava la falsa identità aveva commesso una serie di furti, oltre ad essere gravato da un'altra serie di precedenti