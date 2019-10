Asili nido, c'è Roccadaspide nella graduatoria dei comuni destinatari di finanziamenti

C'è anche Roccadaspide nella graduatoria relativa all’avviso pubblico per il finanziamento degli interventi dei Comuni finalizzati alla creazione o alla ristrutturazione di asili nido: a Roccadaspide andranno 300mila euro che saranno impiegati per gli interventi di ammodernamento e riqualificazione della struttura adibita ad asilo nido. Con i fondi in arrivo saranno adeguati gli spazi della struttura che un tempo ospitava l'asilo nido, poi trasferito nel Piazzale della Civiltà: l’intervento consentirà di riqualificare ulteriormente gli spazi interni ed esterni, che già si prestano alle esigenze dei piccoli ospiti ma che diventeranno ancora più adatti ai loro bisogni.

Il commento

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Gabriele Iuliano per il quale "gli interventi che saranno realizzati con i fondi regionali consentiranno di offrire maggiori e più qualificati servizi socio-educativi, e a contribuire al benessere dei piccoli ospiti, che possono vivere in un ambiente sicuro e moderno. Si tratta - conclude - di un servizio a cui l’amministrazione comunale tiene particolarmente in quanto ci consente di garantire un servizio utile anche alle famiglie, che così vengono affiancate dalle istituzioni nel proprio ruolo educativo".