Da New York a Roccadaspide: imprenditore positivo al Covid-19

Rientra dagli Stati Uniti e risulta positivo al Covid-19. Un imprenditore di 53 anni, che organizza viaggi turistici nel Cilento, è tornato nel suo paese d’origine, Roccadaspide, direttamente da New York.

Il tampone

Immediatamente, come previsto dal protocollo, è stato messo in quarantena e sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. Ora si trova in isolamento domiciliare, ma è asintomatico. Il Comune e l’Asl sono al lavoro per ricostruire la rete dei contatti avuti dal 53enne durante il viaggio e l’arrivo nel comune salernitano.