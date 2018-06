Lutto cittadino a Roccadaspide: muore ragazza di 27 anni

Dolore a Roccadaspide per la scomparsa di Anna Rosy Gorrasi, una ragazza di soli 27 anni scomparsa dopo aver combattuto contro una grave malattia. I funerali saranno celebrati oggi (domenica 17 giugno) alle ore 15 presso la chiesa della natività.

Il sindaco Gabriele Iuliano ha proclamato il lutto cittadino:

“Anna Rosy ha combattuto, lottato, sofferto, creduto, sperato, ma alla fine non ce l’ha fatta; il suo sorriso, purtroppo, si è spento. Anche Lei ci ha lasciati, prematuramente, troppo prematuramente e tragicamente. L’intera Comunità di Roccadaspide, che viene ancora una volta colpita negli affetti più profondi, è costretta a piangere una sua splendida e giovane figlia.

Il Sindaco, l’Amministrazione comunale, il Consiglio e tutti i dipendenti comunali, affranti e costernati, esprimono il sentimento di profondo cordoglio dell’intera Città di Roccadaspide per la perdita della cara e dolce Anna Rosy Gorrasi. ragazza brillante, educata, rispettosa e bella, amante della vita e dello studio, espressione della migliore gioventù È un momento di assoluto dolore che colpisce nell’intimo ciascuno e scuote tutta la Cittadinanza. Ad Antonio, Consigliere comunale e già Assessore del Comune di Roccadaspide, e Caterina, madre esemplare e dorma di altissimi valori umani e morali, come al caro Tommaso, con la massima deferenza e con grandissimo affetto, vada l’espressione di tutta la nostra vicinanza e il cordoglio per questo incredibile e devastante dolore, con la speranza che possa un giorno quantomeno lenirsi”.