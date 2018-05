Roccadaspide, colto da infarto nella notte: muore 34enne

Dolore e sconcerto, questa mattina, a Roccadaspide, per la scomparsa di un 34enne, Emiliano Coviello, residente in località Carretiello e dipendente di un’azienda di trasporti.

Il dramma

L’uomo, la scorsa notte, si alzato improvvisamente dal letto per recarsi in cucina dove, poco dopo, si è accasciato sul pavimento. A chiamare i soccorsi del 118 è stata la moglie. Ma, purtroppo, i sanitari della Croce Azzurra non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso per arresto cardiaco. Lascia la consorte, incinta, e un figlio.