Esce di casa e poi scompare: uomo ritrovato in un dirupo

Ore di apprensione, ieri sera, a Roccadapide, dove si erano perse le tracce di un 44enne. L’uomo si era allontanato dalla sua abitazione per fare una passeggiata. Ma, non vedendolo rientrare, i familiari hanno lanciato l’allarme.

Le ricerche

Sulle sue tracce si sono subito messi i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Valcalore che, dopo alcune ore, lo hanno ritrovato in un dirupo. E così, senza non poche difficoltà, sono riusciti a metterlo in salvo. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute, però, non sono gravi.