Cilento, giornata di raccolta prodotti alimentari per famiglie in difficoltà

Si è svolta a Roccagloriosa la giornata di raccolta prodotti alimentari da destinare a famiglie bisognose del Cilento. L'evento, organizzato dalla locale struttura dell'associazione "Solidarietà Nazionale", ha visto una grande partecipazione da parte dei cittadini del comune cilentano.

L'iniziativa

Nella giornata di oggi, i volontari dell'associazione provvederanno a consegnare i pacchi alimentari ad alcune famiglie con difficoltà economiche per regalare loro un Natale un po' più sereno. " Siamo soddisfatti della raccolta - hanno dichiarato gli organizzatori - i cittadini di Roccagloriosa hanno risposto positivamente all'iniziativa. Abbiamo raccolto diversi prodotti che saranno consegnati a famiglie Italiane in difficoltà. Ci auguriamo, in futuro, di avere sempre più collaborazioni in modo da aiutare sempre più famiglie. Ringraziamo il titolare del supermercato La Rocchellese, Peppino Gerundo, che ha ospitato la nostra raccolta dimostrando ancora una volta grande disponibilità e sensibilità. Siamo contenti che quest'anno qualche famiglia passerà il Natale un po' più stranamente anche grazie alla nostra iniziativa".