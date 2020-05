Rifiuti abbandonati a Roccapiemonte: fioccano le multe

Rifiuti di ogni genere abbandonati per le strade di Roccapiemonte. Nelle ultime ore sono state elevate nuove sanzioni nei confronti dei responsabili ed altri soggetti saranno presto identificati grazie al lavoro di intelligence degli agenti della Polizia Municipale guidati dal comandante Graziano Lamanna.

“Fioccheranno le multe anche se non vorremmo mai arrivare a ciò. Gli atteggiamenti sconsiderati di queste persone mi rattristano e mi feriscono. Questa Amministrazione sta profondendo ogni sforzo possibile per tendere una mano ai cittadini sotto molteplici aspetti, queste azioni sono come una pugnalata alle spalle nei miei riguardi e di tutti coloro che seguono minuziosamente le regole (per fortuna sono la stragrande maggioranza). Lo spettacolo indecoroso che gli operatori del servizio igiene urbana si stanno trovando di fronte ogni giorno, è irritante. Il loro lavoro è calpestato da pochi che non capiscono quanto sia importante preservare l’ambiente che ci circonda, gente che va denunciata e punita perché forse non si rende conto che, sversando i rifiuti in modo irregolare, genera un aumento del costo dello smaltimento e quindi quello conseguente della tassa per tutti i cittadini di Roccapiemonte. Mi auguro che la coscienza positiva prevalga, altrimenti avremo tutti un danno da questo tipo di situazioni”