Roccapiemonte, ripulito il cimitero: trasporto gratuito il 1 e 2 novembre

In occasione della Giornata dei Defunti, l’amministrazione comunale di Roccapiemonte ha messo in campo alcune iniziative per andare incontro alle famiglia.

I lavori

Nei giorni scorsi - fanno sapere il sindaco Carmine Pagano e il consigliere comunale Luigi Lanzara - sono stati effettuati importanti lavori di pulizia. L’opera di bonifica ha riguardato tutta l’area cimiteriale ed era tra le priorità dell’Amministrazione Comunale anche a seguito delle segnalazioni giunte dai cittadini. “Fin dal nostro insediamento - dichiarano - abbiamo effettuato vari interventi di pulizia al Cimitero Comunale al fine di renderlo più decoroso e in linea con le aspettative dei cittadini ai quali, come già fatto in altre occasioni, rinnoviamo la richiesta di impegnarsi a ripulire le aree di propria competenza dopo aver fatto visita ai propri cari defunti. Soltanto con la massima collaborazione tra le parti, si potranno ottenere risultati positivi”

La mobilità

Inoltre, il primo cittadino e l’assessore ai trasporti Daniemma Terrone ricordano che l’Amministrazione Comunale, in occasione delle giornate di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, 1 e 2 novembre 2018, offrirà il servizio di trasporto gratuito da e per il Cimitero Comunale in orario continuato dalle 9 alle 17 con fermate in Piazza Aldo Moro, Piazza Amendola, Piazza Zanardelli, Bivio Rosto, Via Roma, Via della Pace, Via Ponte, Piazza Polichetti, Piazza Giovanni Paolo XXIII e Piazza Pertini.

Gallery