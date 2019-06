Si fermano con l'auto per abbandonare un cagnolino: coppia incastrata dalla telecamera

Si fermano con l’auto (Fiat Multipla) lungo via San Pasquale a Roccapiemonte dove, pensando di non essere visti da nessuno, abbandonano in strada un cagnolino. Poi un uomo (il conducente) e una donna (colei che scende dalla vettura con in braccio il cucciolo) fuggono via.

Il caso

La scena è stata ripresa, alle ore 16.27 di lunedì 17 giugno, da una telecamera di videosorveglianza presente nella zona. Il cane è stato subito preso in cura dall’associazione zoofila rocchiese “Dalle Zampe al Cuore Onlus” che ha provveduto a sverminarlo e vaccinarlo. Non solo. Ma i volontari hanno sporto formale denuncia alle forze dell’ordine affinchè – scrivono su Facebook – “chi ha avuto questo coraggio barbaro paghi una severa pena”.

Il video che pubblichiamo è stato scaricato dalla pagina Facebook dell'associazione animalista.

