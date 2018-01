Cane squartato a Roccapiemonte: la rabbia sul web

Ancora animali uccisi in provincia di Salerno. L’ultimo increscioso episodio di un cane completamente squartato è avvenuto nel comune di Roccapiemonte. A fare il macabro ritrovamento è stato un cittadino, che ha denunciato quanto accaduto (con tanto di foto, ndr) nel gruppo Facebook “Rocca Città Viva”. Il suo commento: “Scusate la foto un po forte,ho trovato questo cane cosi ridotto nel mio terreno. Non so chi bastardo schifoso oppure schifosa da compiere un gesto simile. L'ho postato qui per farvi capire a Rocca purtroppo che persone vivono e per far vedere anche a chi ha potuto fare un gesto simile a dirgli ma un cuore lo hai? Il mio terreno è chiuso e chi ha fatto ciò ha dovuto saltare il cancello io non riesco a darmi pace sei l'essere più schifoso del pianeta”.

Numerosi i messaggi di indignazione sul web.