Vertenza Comune-Consorzio di Bacino, risparmiati circa 350mila euro

E' di 350mila euro circa la cifra risparmiata dal Comune di Roccapiemonte. La Corte di Appello di Salerno ha emesso sentenza sulla vertenza tra l'Ente e Consorzio di Bacino Sa1, sviluppatasi da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal Consorzio per circa 1 milione e 200mila euro su fatture "scadute" e mai "liquidate".

La decisione

Il legale che rappresentava il Comune aveva presentato opposizione, in ragione del fatto che parte della somma, pari ad oltre 820 mila euro, risultava dovuta, mentre alcune fatture sono state oggetto di contestazione. Dopo la sentenza di primo grado avversa, il Comune ricorse in Appello. I giudici hanno a quel punto sospeso parzialmente la sentenza di primo grado con riferimento alle somme che erano state oggetto di contestazione. In seguito, è stato raggiunto accordo per una transazione con il Consorzio, relativa alla sola sorte capitale con esclusione degli interessi, e già integralmente onorata dall’Ente. La sentenza della Corte d’Appello ha riformato quella di primo grado, ritenendo fondate le eccezioni avanzate dal Comune di Rocca, ed ha accolto le istanze dell’Ente che pagherà solo una delle fatture inevase pari a circa 35 mila euro, con un risparmio totale rispetto alla cifra iniziale di circa trecentocinquantamila euro. “Siamo soddisfatti per l’andamento e la conclusione di questa vertenza, che pendeva come una spada di Damocle sulle casse comunali del Comune e su quelle delle famiglie di Roccapiemonte. Un ringraziamento va all’avvocato che si è occupato della vicenda ed ha raggiunto il risultato positivo” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.