Messa in sicurezza della scuole: stanziati 130 mila euro per Roccapiemonte

Ammonta a circa 130 mila euro il finanziamento ottenuto dal Comune di Roccapiemonte, somma che sarà utilizzata per la messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni plessi scolastici della città. A comunicarlo il sindaco Carmine Pagano, il responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Mario Ferrante e il segretario generale Ornella Famiglietti. In particolare, il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto la domanda di finanziamento presentata dal Comune di Roccapiemonte per la redazione di progetti per la messa in sicurezza sismica ed impiantistica dei seguenti edifici scolastici: via Pigno - scuola media; via Ferrentino - scuola dell’infanzia ed elementare (ex direzione didattica); via della Pace Casali - scuola elementare.

I finanziamenti

La domanda è stata presentata lo scorso 13 agosto, la cifra totale ottenuta è di 130.250 euro, pari all’80% (massimo ammissibile finanziabile) di 162.868,55 euro. Il Comune dovrà integrare con 32.618,55 euro.

Il sindaco Pagano: