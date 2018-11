Corruzione in atti giudiziari, a gennaio l'ultima fase sul "sistema Pagano"

Un presunto "sistema" corruttivo in grado di influenzare magistrati, politici e funzionari pubblici: l'11 gennaio si concluderà l'udienza preliminare in corso al tribunale di Napoli nei riguardi del giudice Mario Pagano e di altri 22 imputati.

Le accuse

Il gup Fabio Provviser, durante la prima fase dell'udienza, ha stralciato alcuni capi d'imputazione contestati al magistrato, accusato di essere a capo di un sistema corruttivo, quando era giudice della sezione civile del tribunale di Salerno. In questo caso, Pagano è accusato di corruzione in atti giudiziari e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Gli indagati



Nell’impianto accusatorio la procura partenopea racconta una storia di tangenti mascherate da elargizione ad una squadra di calcio, la Rocchese, assunzioni, interventi in prima persona e favori, come il regalo di un rolex, in cambio di sentenze pilotate. L’accusa maggiore è quella di associazione a delinquere, poi una lunga lista di reati "contro" la pubblica amministrazione, come corruzione in atti giudiziari, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio, millantato credito, traffico di influenze illecite, accesso abusivo a sistema informatico e truffa per il conseguimento di finanziamenti pubblici. Secondo i pm Ida Frongillo e Celeste Carrano, il giudice avrebbe garantito «esito favorevole nelle cause civili in cui erano coinvolti imprenditori ai quali era legato da consolidati rapporti di amicizia». Nella stessa inchiesta è indagato anche il fratello del magistrato, attuale sindaco di Roccapiemonte.