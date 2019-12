Vandalizzata l'auto dell'assessore comunale, si lavora all'identificazione dell'autore

Vi sarebbe un identikit per la persona che ha danneggiato l'auto di Roberto Fabbricatore, assessore del comune di Roccapiemonte. Le indagini dei carabinieri di Mercato San Severino non si sono mai arrestate, dopo quanto accaduto lo scorso 21 dicembre. Ignoti - ma non è ancora certo il numero di coinvolti - avevano danneggiato l'auto dell'esponente dell'amministrazione, distruggendo i finestrini della sua auto

Le indagini

Al vaglio ci sono le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nel luogo dell'accaduto. Ad agire sarebbe stato un uomo, che aveva prima osservato all'interno di alcune automobili, forse per rubare qualcosa, per poi rompere il finestrino dell'auto di Fabbricatore. Allontanandosi, poi, senza portare via alcunchè. Da stabilire se l'azione sia stata mirata o si sia trattato di una casualità