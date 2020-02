Roccapiemonte, inaugurato il nuovo Centro per Bambini e Famiglie

Uno spazio per le famiglie, con assistenti e personale che aiuteranno in particolare i bambini nella loro fase di crescita. E’ il nuovo Centro per Bambini e Famiglie inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco Carmine Pagano, del consigliere comunale con delega alle Politiche Sociali Valeria Pagano e del parroco Don Rosario Mormone che ha benedetto la struttura sita in via Ponte numero 13. La fascia di età seguita è quella che va da 0 a 36 mesi.

I commenti

Soddisfatto il consigliere Pagano: "Siamo stati accolti stamane dai responsabili del Centro, le cui attività sono ufficialmente partite il 3 febbraio, e dagli operatori della Cooperativa Gea, gestore del servizio. E’ stato davvero molto bello vedere i sorrisi di tanti bambini accompagnati dai loro genitori e nonni che animano quotidianamente la struttura. Sono felice che questo progetto sia finalmente decollato dando opportunità di crescita e socializzazione ai nostri bambini e allo stesso tempo garantendo alle loro famiglie un piccolo supporto quotidiano”. Gli fa eco il primo cittadino: "Questo Centro è certamente un supporto importante per i nuclei familiari della nostra città. Il concetto e lo stile sono quelli dell’asilo nido, ma la struttura si presta ad ospitare i bimbi insieme ai loro parenti più stretti. Abbiamo idea di organizzare al più presto degli open day per far conoscere ancora meglio il Centro e stiamo ipotizzando la possibilità di scegliere un nome che lo identifichi come uno spazio di comunità di grande rilievo per Roccapiemonte”.