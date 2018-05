Roccapiemonte, inaugurate le giostre per i bambini disabili nei parchi giochi

Sono state aperte al pubblico le nuove aree attrezzate, con giostrine, per bambini diversamente abili negli spazi dedicati ai più piccoli in via Rocca San Quirico e in via della Pace a Roccapiemonte. Al parco giochi di via della Pace, alla frazione Casali, anche un simpatico momento ludico - ricreativo con l'animazione curata da Giamburrasca Village.

La cerimonia

Presenti al taglio del nastro il sindaco Carmine Pagano, il vice sindaco Alfonso Trezza, l’assessore Annabella Ferrentino e i consiglieri comunali Valeria Pagano, Sabato Grimaldi e Luigi Lanzara, oltre ad una rappresentanza di studenti delle scuole del territorio. "Il compito primario di ognuno di noi - ha dichiarato il consigliere comunale con delega alle politiche sociali Pagano - è quello di costruire relazioni e promuovere l'inclusione sociale. Il primo passo è partire dai bambini e in particolare da quelli speciali. Il gioco è confronto e crescita, permette ai piccoli di socializzare, divertirsi ed essere felici. L'amministrazione Pagano ha fatto un altro importante passo in avanti per cancellare le barriere delle differenze. Il gioco è il sorriso di ogni bambino ed è un diritto di tutti, ecco perché l'installazione delle nuove giostre, negli spazi dedicati ai bambini, è motivo di grande soddisfazione per tutti noi”.

