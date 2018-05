Roccapiemonte, appartamento in fiamme: i vigili urbani salvano due anziane

Sprezzanti del pericolo, incuranti di possibili conseguenze personali e con alto senso di moralità, professionalità e spirito di servizio, con efficienza, pragmatismo, iniziativa, precisione e intelligenza, quattro agenti di polizia municipale di Roccapiemonte sono intervenuti in un appartamento in via della Pace, a Roccapiemonte, mettendo in salvo due anziane dalle fiamme che si erano sprigionate ed avevano scatenato un incendio di vaste dimensioni.

Gli elogi

I caschi bianchi (il luogotenente Vincenzo Galasso, l'assistente Ivan Spagnuolo e gli agenti Antonio Cordasco ed Andrea Apice) primi ad arrivare sul luogo dell'incendio, a seguito di una segnalazione, hanno superato le fiamme che avvolgevano l'intera abitazione al quarto piano della palazzina e, in attesa del tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, sono riusciti a portare in salvo due anziane che si trovavano all'interno. “Il Comandante della Polizia Locale Fioravante Terrone – si legge in una nota del Comune - ha tributato un pubblico elogio agli stessi, chiaro esempio di elevata professionalità, con profonda dedizione al dovere e alle Istituzioni, che danno lustro al Comune di Roccapiemonte, al Comando di Polizia locale e a tutti i Vigili Urbani d'Italia”. Ad unirsi ai complimenti per i quattro vigili il sindaco Carmine Pagano e tutta l'Amministrazione Comunale.